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柯文哲延押不提抗告 白營批北檢押到飽

聯合報／ 記者林銘翰蕭雅娟張睿廷／台北報導
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲遭台北地方法院裁定延長羈押兩個月，昨決定不提抗告。民眾黨表示尊重柯決定，再呼籲北檢「有證據就起訴、沒證據就放人」，別再對柯文哲進行人格抹殺。

北院延押裁定，昨天是抗告最後期限，柯文哲律師團表示，「經過與當事人柯文哲討論過後，決定不抗告」。

民眾黨指出，從台北地檢署收押柯文哲，兩個多月以來押人取供，直至此時此刻，仍然提不出明確證據，更不時讓特定媒體放消息，製造輿論企圖操縱風向，北檢從「押人取供」到「押人還取不了供」，最近更是「押到飽」，民眾黨對此嚴厲譴責。

柯文哲決定不抗告，是否有其盤算？民眾黨人士說，抗告與否，尊重當事人決定，不過依照柯文哲的個性，沒有做的事情硬要押人取供，甚至被進行入罪式的人設摧毀，「他的抗壓性很強」，當初先是被羈押兩個月，現在檢方找不到直接證據，媒體還用旁門左道引導，柯文哲大概認為「司法已死」。

該人士也表示，民眾黨期待柯文哲提出抗告，最終還是要尊重本人的決定，單就以柯文哲的個性來說，「沒有做的事情，連抗告都不會抗告」，民眾黨對司法有點失望，但是仍然抱有一絲期待，檢察官有證據就速審速決辦到底，沒有證據就不要再繼續押人取供。

國民黨立委李彥秀認為，柯不抗告主要有三個理由：首先是抗告駁回機率高，其二是可以「自囚」方式延續政治實力，最後在訴訟策略上也是給北檢更大壓力，現僅是暴風雨前的寧靜，兩個月後情勢可能出現變化。

京華城案 李彥秀 柯文哲

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