需在10天內提出！京華城案遭延押2個月 柯文哲抗告最後期限是明天

北檢偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲，台北地院11月1日裁定自11月5日起延長羈押2個月。柯文哲依法可在10天內提起抗告，遇假日順延，明天將是提起抗告最後期限。

台北地檢署偵辦京華城案，今年9月5日聲請羈押禁見柯文哲獲准，柯文哲委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘發表聯合聲明指出，柯文哲表示不願抗告，請檢察官於2個月羈押期間內，窮盡一切調查義務，柯文哲會盡力配合調查等語。

由於羈押期限將至，檢察官於10月25日向北院聲請延押。台北地方法院認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之罪，有事實足有湮滅證據、勾串共犯證人及逃亡之虞，11月1日裁定延長羈押2個月。

記者於北院裁定後，立即詢問柯文哲律師是否提起抗告，但律師並未回應。柯文哲妻子陳佩琪則在臉書上貼文「抗告」2字。

柯文哲律師團於5日發表聲明表示，針對台北地方法院延長羈押之裁定是否提起抗告，待辯護人與柯文哲討論後再行決定。

法界人士表示，依刑事訴訟法規定，柯文哲可在10天內提起抗告，遇假日順延，若要提起抗告，最晚必須在11月11日提出。

除了柯文哲外，北檢日前已陸續聲請延押前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇獲准，3人均提起抗告，台灣高等法院均駁回確定。