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北檢再約談陳佩琪 追京華城金流

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導
檢廉偵辦京華城案，昨第二度以證人身分約談台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（圖），問訊三個半小時；陳佩琪乘車離開時用外套遮住車窗。記者曾原信／攝影
檢廉偵辦京華城案，昨第二度以證人身分約談台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（圖），問訊三個半小時；陳佩琪乘車離開時用外套遮住車窗。記者曾原信／攝影

台北地檢署追查京華城案，昨由檢察官親赴廉政署，第二度以證人身分約談陳佩琪，釐清柯購置四三○○萬元商辦金流來源，及陳佩琪多次以ＡＴＭ現金存款動機，訊問三個半小時後請回。

檢方昨也首度約談台灣新故鄉智庫協會秘書長、台聯黨前主席蘇進強作證，訊後請回；該協會理事長是柯文哲，檢廉懷疑有企業以「政治獻金」名義長期捐款給協會，清查協會相關金流有無流入柯文哲口袋、變相收賄。

檢方九月曾以貪汙罪被告約談協會成員、年金改革修法專家孫鳳群，懷疑孫是「小帳房」經手多筆款項。

京華城容積率案爆發後，柯文哲被爆今年五月用現金四三○○萬元購買林森南路「濟南大樓商辦」，外界質疑柯文哲夫婦存款只兩千多萬元，卻能以現金購入商辦，財產來源恐不明。

柯文哲原聲稱是要做為個人辦公室，事後被發現是租給「先發興業公司」使用，檢廉為釐清金流，早先約談該公司登記負責人桂焌傑說明。

陳佩琪曾公布付款證明，稱是柯文哲曾說眾望基金會、台灣新故鄉智庫協會設置於黨部有點怪，希望可以搬過去，柯因此要她去買商辦，才委託仲介帶她去看房，原本持有者是年近七旬的兄弟，想分家所以賣房。

據了解，陳佩琪收到檢方傳票後，偵訊前會同黃珊珊「拜會」知名反洗錢律師慶啟人，進行相關「法律諮詢」，陳佩琪昨在應訊時，強調購置商辦資金來源合法，去ＡＴＭ存款的六百多萬元現金，也跟京華城沒有關係，至於保險箱內的一百萬現金，是要給小孩及丈夫應急的不時之需。

陳佩琪昨天上午搭車抵達廉政署，下車時不發一語，由檢察官姜長志親自訊問，歷經三個半小時後維持證人身分請回；檢方在陳佩琪請求下，同意讓其搭公務車從車道離開，並以衣物遮窗躲避媒體追問。檢方昨同步提訊沈慶京與台北市議員應曉薇，訊後還押看守所。

京華城案 年金改革 廉政署 應曉薇 政治獻金 柯文哲 桂焌傑 沈慶京 陳佩琪 黃珊珊

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