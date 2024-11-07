快訊

民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

民眾黨嗆簡舒培閱讀障礙 竟將聲押理由超譯成柯文哲收賄

中央社／ 台北7日電
民進黨北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照
民進黨北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照

民進黨台北市議員簡舒培今天揭露北檢公函指出，民眾黨主席柯文哲收取新台幣1500萬元賄賂。民眾黨發言人吳怡萱抨擊，簡舒培已違反偵查不公開，且竟把聲請扣押理由超譯成柯文哲收賄，質疑簡舒培有閱讀障礙。

民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書揭露北檢公函指出，台北地檢署發給松山地政事務所的函文，提及法院再次裁准扣押京華城案土地的裁定，已明確寫出威京集團主席沈慶京交付前台北市長柯文哲1500萬元作為部分賄賂。

吳怡萱透過聲明表示，簡舒培稍早在臉書公布一份自稱是京華城裁定書，指控柯文哲收賄，沒多久又將圖片下架，因為簡舒培已違反偵查不公開，並反問簡舒培如何取得聲請扣押書。

吳怡萱指出，簡舒培之前還指摘民眾黨台北市議員黃瀞瑩隔空串證，但簡舒培的行為，才是北檢跟執政黨間暢行無阻的證據。

吳怡萱批評，簡舒培把北檢聲請扣押的理由，超譯成北院裁定柯文哲收賄，難道簡舒培有閱讀障礙嗎。

吳怡萱指出，後續又看到許多議員、名嘴側翼與記者，把不該公開的文件繼續轉載，這就是黨檢媒一體，破壞司法公正的路徑，違反偵查不公開還洋洋得意。

吳怡萱 柯文哲 簡舒培

延伸閱讀

台北果菜批發市場改建 議員指圖說快速送案有疑慮

簡舒培公開北檢公函 指柯文哲收沈慶京1500萬賄賂

市長專用電梯迎沈慶京？議員索刷卡紀錄、北市府Say No

北檢今聲請延押柯文哲 簡舒培曝重點：恐影響證人證詞

相關新聞

民眾黨嗆簡舒培閱讀障礙 竟將聲押理由超譯成柯文哲收賄

民進黨台北市議員簡舒培今天揭露北檢公函指出，民眾黨主席柯文哲收取新台幣1500萬元賄賂。民眾黨發言人吳怡萱抨擊，簡舒培已...

簡舒培公開北檢公函 指柯文哲收沈慶京1500萬賄賂

民進黨台北市議員簡舒培今天表示，台北地檢署發給松山地政事務所的函文提及法院再次裁准扣押京華城案土地的裁定，已明確寫出威京...

市長專用電梯迎沈慶京？議員索刷卡紀錄、北市府Say No

鏡週刊爆料北市前市長柯文哲USB記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，並指柯在市長室收受這1500萬元賄款；名嘴...

京華城案爭議 北市議員要求鼎越提早繳87億容積獎勵保證金

京華城高容積率爭議，北市都發局今赴議會專案報告，朝野議員不滿北市府迄今仍未成立行政調查小組，綠營更質疑市長蔣萬安包庇，要...

柯文哲成立台灣新故鄉智庫協會 秘書長蘇進強遭約談作證

檢廉追查京華城案，今除約談陳佩琪，也約談與柯文哲相關的前台聯黨主席、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強，今下午蘇以證人身分到...

京華城土地被扣押可繼續施工？ 北市府：2周內確定範圍

京華城案土地遭扣押，鼎越抗告，高院發回更裁，台北地院二度裁准扣押。北市都發局長簡瑟芳今表示，地檢署昨天已重新發函給地政事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。