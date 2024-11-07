民眾黨嗆簡舒培閱讀障礙 竟將聲押理由超譯成柯文哲收賄
民進黨台北市議員簡舒培今天揭露北檢公函指出，民眾黨主席柯文哲收取新台幣1500萬元賄賂。民眾黨發言人吳怡萱抨擊，簡舒培已違反偵查不公開，且竟把聲請扣押理由超譯成柯文哲收賄，質疑簡舒培有閱讀障礙。
民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書揭露北檢公函指出，台北地檢署發給松山地政事務所的函文，提及法院再次裁准扣押京華城案土地的裁定，已明確寫出威京集團主席沈慶京交付前台北市長柯文哲1500萬元作為部分賄賂。
吳怡萱透過聲明表示，簡舒培稍早在臉書公布一份自稱是京華城裁定書，指控柯文哲收賄，沒多久又將圖片下架，因為簡舒培已違反偵查不公開，並反問簡舒培如何取得聲請扣押書。
吳怡萱指出，簡舒培之前還指摘民眾黨台北市議員黃瀞瑩隔空串證，但簡舒培的行為，才是北檢跟執政黨間暢行無阻的證據。
吳怡萱批評，簡舒培把北檢聲請扣押的理由，超譯成北院裁定柯文哲收賄，難道簡舒培有閱讀障礙嗎。
吳怡萱指出，後續又看到許多議員、名嘴側翼與記者，把不該公開的文件繼續轉載，這就是黨檢媒一體，破壞司法公正的路徑，違反偵查不公開還洋洋得意。
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