蔡壁如若列京華城案被告？中市府：不適任顧問
台中市副市長鄭照新今天在台中市議會答詢表示，司法調查階段不評論，但後續如果台中市政府顧問蔡壁如作為（京華城案）被告，當然不適任（顧問）。
至於是否解聘蔡壁如，鄭照新說，對所有公務人員，都會把握勿枉勿縱、不包庇與一視同仁原則等處理。
台灣台北地方檢察署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲涉圖利、容積率決策過程等疑點，昨天傳喚前市長室主任蔡壁如等證人，訊問5個多小時後請回。
民主進步黨籍台中市議員陳俞融、陳雅惠、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤與謝家宜等上午在議會要求市府解聘蔡壁如，避免中市府形象受損。
陳俞融說，難說蔡壁如日後不會「證人轉被告」，且蔡壁如就任市府顧問後，中市府是否掌握蔡壁如與威京集團是否私下聯繫。中市府如果繼續護航，恐怕會讓台中市長盧秀燕賠上最重視的清廉，也讓市民質疑中市府清廉度。
鄭照新答詢表示，蔡壁如是否與威京集團保持聯繫是私人的事，而沒人不讓蔡壁如到議會備詢，是依內政部函釋可不用列席備詢。
台灣民眾黨籍台中市議員江和樹說，蔡壁如只是單純作證，沒轉列被告，目前清白，綠營講話太難聽。
此外，蔡壁如目前請假，未現身辦公室。
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