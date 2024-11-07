因應約談？陳佩琪、黃珊珊訪反洗錢律師

檢廉調偵辦京華城案聲請延押民眾黨主席柯文哲獲准，偵查進入另一階段，近日極可能傳喚柯妻陳佩琪、台北市前副市長黃珊珊；消息來源指出，陳、黃已與台灣高檢署前檢察官、律師慶啟人接觸，時機敏感。

慶啟人近期為飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷辯護與恩師陳建寧的合約糾紛案，助詹女打贏誣告罪一審官司，前特偵組查辦陳水扁家族弊案，慶協助「特偵一班」赴星加坡、瑞士清查扁家海外資產；此外，慶過去任檢察官公職時，還是全國唯一擁有「反洗錢師」證照司法官。

據表示，黃珊珊因曾參與京華城容積獎勵協調「便當會」，一向被專案小組認定是破解柯文哲貪汙圖利罪重要關係人之一。

陳佩琪是柯文哲口中「管家中錢的人」，並登記為濟南商辦買家，檢方今年九月十一日指揮扣案柯家銀行保險箱內容物，陳佩琪對檢廉調手中握有事證的對應，被視作重要辦案依據，因此專案小組傳喚黃珊珊、陳佩琪勢在必行。

黃珊珊、陳佩琪前天一同前往慶啟人的法律事務所求訪，雙方會見事宜不明。

刑事訴訟法規定，證人「現為」或「曾為」被告或自訴人之配偶者，得拒絕證言，陳佩琪是柯文哲配偶，依法可對不利於柯文哲或自己的案情有關事項拒答，黃珊珊如以證人傳喚，也可回絕可能惹訟上身證詞。

法界人士表示，偵查是浮動性質，證人與刑案關聯性，通常隨證據發展可視同「潛在性被告」，關鍵在檢察官準備的偵訊內涵；「柯文哲案」至少共犯應曉薇涉犯法條即有洗錢罪適用，黃珊珊、陳佩琪「急敲門」反洗錢師慶啟人，令人注目。