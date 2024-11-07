京華城案 蔡壁如、張哲揚首度作證

台北地檢署偵辦京華城案容積率案，昨天指揮廉政署首度以證人身分約談台中市政府顧問蔡壁如、台灣民眾黨前秘書長張哲揚，訊後均請回。據悉，檢方下一步極可能約談柯妻陳佩琪和台北市前副市長黃珊珊。

蔡壁如曾任柯市府時代台北市長辦公室主任，張哲揚曾任京華城都審會外部都審委員；檢廉重點在蔡壁如曾寫給都發局長林洲民的「便箋手諭」，及鼎越開發前董座朱亞虎曾傳訊息給蔡璧如與張哲揚。據了解，蔡壁如對便箋真偽未予否認，但強調絕無不法。

民進黨台北市議員洪健益今年九月出示一份市長室便箋，寫道「To.林洲民局長 回國後京華城陳情人希望安排和林副市長拜會 你在場 壁如2017.8.1」；洪也拿出一封朱亞虎寫給蔡壁如陳情信，開頭寫道「蔡姊，自從在市府認識您之後，感到自己結交了一位好的朋友」，末端署名「朱將軍亞虎」，文件最上端註明「8/3之後約時間」字跡。

洪健益稱便箋是要求林洲民回國後約見面，指蔡壁如在京華城容積從百分之三九二增加至百分之五六○「介入很深」，後來被柯文哲逼走，不再是核心，後面百分之五六○到百分之八四○沒有介入。

蔡壁如當時反駁，指洪潑髒水，強調會提告。檢方調閱兩封文件資料，昨天約談蔡壁如、張哲揚釐清。

另外朱亞虎曾傳訊息給蔡壁如與張哲揚，稱「小沈很小氣、七人二一○好了、感謝五六〇」，檢方懷疑威京集團主席沈慶京以政治獻金行賄柯文哲，答謝幫忙喬容積率。朱亞虎也曾傳LINE給柯文哲說「我跟老闆（沈慶京）講好了，壁如姐的薪水老闆會解決」。檢方昨同步調查薪水是否構成期約行賄對價。

台北地檢署偵辦京華城案，台灣民眾黨前秘書長張哲揚到案作證。記者胡經周／攝影

蔡壁如和張哲揚昨天下午陸續戴口罩進入北檢複訊，面對媒體提問蔡壁如不發一語，張哲揚雙手合十說「謝謝」；蔡訊問約五小時後微笑離開，張低調說沒事、謝謝，未正面說明。

沈慶京與台北市前副市長彭振聲因不服法院裁定延押二個月，提抗告，昨天均被台灣高等法院駁回，確定延押。台北市議員應曉薇被裁定延押，昨天也提抗告。