謝立功：檢舉內容失實 明天不前往民眾黨中評會說明

民眾黨前秘書長謝立功拋出民眾黨主席柯文哲認罪協商議題，民眾黨中評會接獲檢舉，擬7日邀謝立功說明。謝立功今晚表示，檢舉內容失實，他無懼抹黑，經過再三思考，決定明天將不會前往中評會說明。

柯文哲因京華城案遭羈押禁見，謝立功日前在節目上曾拋出柯文哲認罪協商概念，認為柯文哲可調整訴訟策略，爭取最有利的結果。不過此舉引發支持者不滿，有支持者要求謝立功退黨、有人則喊應開除謝立功黨籍。

民眾黨中評會收到黨員申訴後立案調查，並預計7日邀請謝立功到會說明。謝立功昨天表示，他尚未收到中評會會議正式通知，但出席意願不高，會考慮是否發布書面回應。

謝立功今天晚間透過臉書表示，經過再三思考，他決定明天將不會前往中評會說明。

謝立功指出，檢舉內容失實，刻意斷章取義，並未完整呈現事實，他更從未表示「獲得減刑是對他最好的選擇」。

他說，想請問中評會及檢舉人是否已看過完整影片，檢舉他涉及紀律評議裁決準則第22條，這個案件是否符合構成要件，有符合「擅自召開記者招待會或散發傳單，直接做不實之人身攻擊本黨黨員或本黨之行為」嗎，既然根本不符合立案標準，為何要求他列席說明。

謝立功強調，對於民眾黨，他懷抱深厚的感情，在此時刻，團結比一切更為重要，作為民眾黨的改革派，他無懼抹黑，勇於講真話，因為「老虎始終是老虎」。他說，也請支持者深思未來方向，讓民眾黨再度偉大。