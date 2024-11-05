涉行賄柯文哲不想「再關2個月」 沈慶京不服延押裁定抗告

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，查知威京集團主席沈慶京涉行賄台北市議員應曉薇疑另行賄柯，今年8月30日聲押沈獲准，法官10月28裁定沈延長羈押禁見2月，沈不服延押裁定向台北地院遞狀抗告，法院今收案，將送台灣高等法院審查。

法官日前裁准沈慶京延押的理由認為，依沈的供述及卷存相關證據，沈涉犯違背職務行賄罪犯罪嫌疑重大；沈與同案被告間之前有串供的事實，且沈提供政治獻金的真正捐款目的，仍有待檢方調查。

依檢方聲請延押資料，沈慶京涉犯貪汙違背職務行賄罪，與應曉薇共犯貪汙非主管監督事務圖利，沈還與台北市前副市長彭振聲、柯文哲等共犯非主管監督事務圖利罪。

檢方聲請延押沈慶京說，沈涉及京華城案仍有多名共犯、證人目前任職於威京集團，沈是集團的主席，對員工具有實質影響力，依目前調查獲悉事實，沈有串、滅證之虞。

沈慶京涉嫌透過集團子公司分2筆撥款2000萬元、2500萬元至應曉薇的「中華華夏希望關懷協會協會」帳戶，應女領出500萬元轉存男友王尊侃的帳戶、用300萬元清償貸款，應女的助理陳佳敏也提領200萬元存入應女帳戶支付卡費。

法官第一次同意裁定沈慶京羈押禁見認為，應曉薇收賄款的時間，與她為京華城案向市府陳情的時間吻合，應女是收賄者、沈慶京是行賄人。