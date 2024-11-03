聽新聞
0:00 / 0:00

是否抗告 柯最快今決定

聯合報／ 記者王千豪王長鼎／台北報導
柯文哲遭續押，民眾黨立委黃國昌昨天表示，這是政治追殺，他盼柯點頭讓律師團提抗告。記者王長鼎／攝影
柯文哲遭續押，民眾黨立委黃國昌昨天表示，這是政治追殺，他盼柯點頭讓律師團提抗告。記者王長鼎／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院前天裁定柯延長羈押二個月。民眾黨立委黃國昌昨天表示，這是「政治追殺」，盼柯文哲點頭讓律師團提出抗告。據了解，柯文哲最快在今天律見時就會決定是否提出抗告。

黃國昌指出，雖然對於提起抗告是否能夠成功，大家心裡都有很多的疑惑，但是藉由一次又一次的行動，會讓台灣社會對於賴清德政府透過司法追殺政治競爭對手的手段，看得愈來愈清楚。

黃國昌說，柯文哲被多關押一天，真正受到重創的是台灣司法公信力，他反問台北地檢署，過去這兩個月到底在做什麼，是真的在辦案？還以灰色手段想要營告柯文哲有罪？

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯文哲延押在社會大眾的預料之內，不過延押理由是否有關於犯罪事實尚待釐清，而這也充分說明，檢察官在歷經兩個月的偵查之後，上窮碧落下黃泉追查所謂的資金流向，但真的沒有找到讓柯文哲一刀畢命的證據。

王鴻薇指出，第一次被羈押的時候，柯文哲選擇不抗告，讓檢察官能夠查清楚，而這次民眾黨主張抗告，要不要抗告，應該尊重柯文哲自己的決定。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

助陣柯文哲？ 立院司委會下周一考察北檢「偵查不公開」

柯文哲延押 王鴻薇：檢方找不到一刀斃命證據

質疑黃國昌假傳聖旨 王世堅：印證柯文哲識人不明

柯文哲延押民眾黨不切割穩小草 黨職改選派系搶話語權

相關新聞

柯文哲延押…藍委排案考察北檢 司委會要檢討「偵查不公開」

民眾黨主席柯文哲續遭羈押，民眾黨批評司法及特定媒體配合操作，已淪政治工具。柯案延燒是否會成為藍白更緊密合作契機，持續成為...

觀察站／柯案政治風暴 反讓藍白同仇敵愾

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城案遭延押，這場柯案政治風暴吹毀了綠白合作的可能性，卻化作另一股催生藍白緊密合作的勁風。

是否抗告 柯最快今決定

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院前天裁定柯延長羈押二個月。民眾黨立委黃國昌昨天表示，這是「政治追殺」，盼柯文哲點頭...

助陣柯文哲？ 立院司委會下周一考察北檢「偵查不公開」

民眾黨主席柯文哲持續遭羈押，民眾黨批評司法及特定媒體配合操作，已淪政治工具。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲4日...

柯文哲延押 王鴻薇：檢方找不到一刀斃命證據

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院昨裁定柯延長羈押二個月。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，檢察官歷經兩個...

質疑黃國昌假傳聖旨 王世堅：印證柯文哲識人不明

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院昨天裁定延押2個月。柯文哲遭羈押期間，民眾黨立法院黨團總召黃國昌曾說，「柯文哲自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。