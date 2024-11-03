是否抗告 柯最快今決定

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院前天裁定柯延長羈押二個月。民眾黨立委黃國昌昨天表示，這是「政治追殺」，盼柯文哲點頭讓律師團提出抗告。據了解，柯文哲最快在今天律見時就會決定是否提出抗告。

黃國昌指出，雖然對於提起抗告是否能夠成功，大家心裡都有很多的疑惑，但是藉由一次又一次的行動，會讓台灣社會對於賴清德政府透過司法追殺政治競爭對手的手段，看得愈來愈清楚。

黃國昌說，柯文哲被多關押一天，真正受到重創的是台灣司法公信力，他反問台北地檢署，過去這兩個月到底在做什麼，是真的在辦案？還以灰色手段想要營告柯文哲有罪？

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯文哲延押在社會大眾的預料之內，不過延押理由是否有關於犯罪事實尚待釐清，而這也充分說明，檢察官在歷經兩個月的偵查之後，上窮碧落下黃泉追查所謂的資金流向，但真的沒有找到讓柯文哲一刀畢命的證據。

王鴻薇指出，第一次被羈押的時候，柯文哲選擇不抗告，讓檢察官能夠查清楚，而這次民眾黨主張抗告，要不要抗告，應該尊重柯文哲自己的決定。