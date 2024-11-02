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民進黨：司法個案尊重院檢職權 勿無限上綱政治操弄

中央社／ 台北2日電

北院裁定民眾黨主席柯文哲延押，民眾黨立委黃國昌再批司法追殺，民進黨發言人吳崢今天表示，請黃國昌勿存有黨國思想，覺得司法可控。司法個案如何進行，應該尊重院檢職權，請黃國昌不要總是無限上綱，企圖進行政治操弄。

台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押。台北地方法院昨天召開延押庭並裁定柯文哲延長羈押2個月。民眾黨表示，支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告。

黃國昌上午受訪表示，雖然大家心裡疑惑抗告能否成功，但藉由每次行動，台灣社會將看得更清楚，政府透過司法追殺政治競爭對手，柯文哲多被關押一天，真正受創的是台灣司法的公信力。

此外，台南地方法院院昨天召開台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人羈押庭，陳啟昱未到庭，由橋檢代執行拘提。黃國昌表示，沒有逃亡動機的柯文哲被延押，但身為民進黨權貴的陳啟昱卻落跑，他過去幾年一直強調防逃機制的重要性，然而民進黨政府卻不願意做好防逃機制，方便這些綠營權貴可以落跑。

民進黨發言人吳崢回應表示，請黃國昌勿存有黨國思想，覺得司法可控。民進黨對於任何司法案件的一貫立場就是尊重司法、勿枉勿縱。司法個案如何進行，應該尊重院檢職權，請黃國昌不要總是無限上綱，企圖進行政治操弄。

司法 柯文哲 黃國昌

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