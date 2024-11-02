新聞眼／柯延押2個月…司法形象重創 壓力倒向檢方

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案風暴，檢方聲請延長羈押禁見獲准，法官「讓」檢察官繼續補強柯文哲的犯罪證據，接下來二個月的押期，辦案壓力倒向檢察官，檢方須盡快提出控訴柯文哲因收賄才押人的證據，才不會賠上司法信譽。

京華城案引爆柯市府施政疑弊端一樁接一樁，柯既已進入司法訴訟程序之內，當然對辦案人員的蒐證手法不可能全不知情，換句話說，如果柯人身為自由，有沒有可能在外對更多的弊端進行「善後」處理？不得而知。

檢察官鎖定柯文哲收受威京集團主席「1500」賄款，涉及違背職務收賄罪，不過全案偵查迄今仍無法起訴，顯見行收賄事證尚不明確，但過去兩個月來，檢廉緊鑼密鼓大陣仗執行搜索、約談，加上部分媒不斷釋放偵查中消息，涉貪形象的「堆疊」，早讓柯的清廉人設崩毀，但也讓外界質疑是政治辦案。

對比鄭文燦羈押不到兩個月就起訴，檢廉這次傾盡全力查辦柯文哲，檢廉菁英偵查兩個月，卻連柯收賄金流兜不攏，最後選擇以「橘子」許芷瑜尚未到案聲請延押，司法形象受損的程度，恐不亞於柯的人設掃地。

檢方要避免辦案砸鍋並證明絕非押人取供，未來兩個月已沒有容錯的空間，檢察官取得被告羈押中可再辦案的權力，須端得出柯文哲確實違法亂紀的明證，既然選擇延押，檢方就得跟時間賽跑，不能打沒把握的仗，否則絕對被政治勢力反噬。

而針對柯文哲案，儘管綠營刻意呈現「低調以對」態度，身兼民進黨主席的賴清德總統也曾要求黨內少談京華城案。但民進黨發言人吳崢日前公開針對柯文哲案「預言」，表示檢調辦案到這個程度，應該是肯定會起訴。

從司法單位不斷被質疑政治辦案，再到吳崢「預言」柯文哲將被起訴，不只民眾黨質疑是「政治追殺」，藍營也認為是「押人取供」；不論未來柯文哲案如何發展，政治干預司法的印象都已深植人心。