柯文哲延押2個月 在野批賴清德掃黑肅貪整肅異己

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院昨裁定柯延長羈押二個月。民眾黨昨批評，賴清德總統說一套做一套，掃黑肅貪實為整肅異己；國民黨立委王鴻薇說，檢方在過程中不斷洩露辦案進度給媒體，讓媒體私設刑堂公審柯文哲，是非常錯誤的示範；民進黨立院黨團總召柯建銘則說，尊重司法。

民眾黨指出，柯文哲收押禁見近兩個月，至今檢方仍提不出足夠證據起訴柯文哲。賴總統打臉二〇〇八年的立委賴清德，當年賴清德在扁案發生時曾說「羈押是傷害人權的做法」、「政府不顧程序正義押人取供」，對比現今賴政府對柯文哲的作法，有近六成民意認為賴清德「雙標」。

民眾黨表示，這不只對柯文哲、民眾黨造成傷害，更戕害台灣司法公信，呼籲有證據就起訴，沒證據就放人。民眾黨支持辯護律師團，依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯人身自由。

民眾黨表示，司法應該是實現社會正義的最後一道防線，如今司法卻為執政黨效忠，賴清德說一套做一套，偵查不公開變成偵查大公開，掃黑肅貪實為整肅異己，碰到綠色權貴就雙標辦案，已讓司法公正蒙上陰影。

王鴻薇表示，柯文哲延押並不意外，從之前檢方的動作，大家認為就是要繼續羈押柯文哲。不過她也說，到目前為止，都沒有辦法起訴柯文哲，也看不出檢方有一刀畢命的證據，如果有貪汙收賄證據的話，應像桃園市前市長鄭文燦押了四十八天後直接起訴。