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北檢偵辦京華城案 檢廉約談1被告3證人均請回

中央社／ 台北1日電
今天指揮廉政署約談北市都發局前專委、台北市建管處副處長王金棠等3名證人及1名被告，其中2名證人移送複訊，均請回。記者王聖藜/攝影
今天指揮廉政署約談北市都發局前專委、台北市建管處副處長王金棠等3名證人及1名被告，其中2名證人移送複訊，均請回。記者王聖藜/攝影

台北地檢署偵辦京華城案，為鞏固決策過程及相關金流，今天指揮廉政署約談北市都發局前專委、台北市建管處副處長王金棠等3名證人及1名被告，其中2名證人移送複訊，均請回。

北檢偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，先後聲押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗獲准。

由於在押被告的羈押期限將至，檢察官已陸續聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲獲准，另聲請具保停止羈押吳順民，北院裁定吳順民以新台幣500萬元交保。

檢察官25日聲請延押柯文哲，北院審理後，認定柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有滅證、勾串共犯證人及逃亡之虞，裁定自11月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

此外，檢察官為鞏固京華城案決策過程及相關金流，今天指揮廉政署約談1名被告及都發局前專委、台北市建管處副處長王金棠等3名證人，其中2名證人移送北檢複訊，訊後均請回。

京華城案 廉政署 柯文哲

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