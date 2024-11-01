柯文哲再延押 民眾黨：支持律師團提抗告還人身自由

北院今天裁定民眾黨主席柯文哲延長羈押2個月，民眾黨指出，對於北院裁定表達遺憾和憤怒，有證據就起訴，沒證據就放人，民眾黨支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲人身自由。

北檢偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押。台北地方法院今天召開延押庭，法官下午裁定柯文哲延長羈押2個月。

民眾黨下午透過聲明指出，對於北院裁定延押表達遺憾且憤怒，自從8月30日北檢濫權搜索柯文哲及民眾黨，再到柯文哲主席羈押禁見近2個月，檢方至今仍提不出足夠證據起訴柯文哲，反倒是檢方以A案辦B案，配合「媒體辦案」讓輿論未審先判，政治黑手毫不掩飾的介入司法，台灣多數民眾已不信任司法。

民眾黨表示，2個月前柯文哲遭羈押禁見卻主動放棄抗告，並籲請檢方窮盡一切努力釐清案情，後續北檢亦大規模約談民眾黨工作人員及相關人等到案，遺憾的是，多數人與京華城毫無關聯。而北檢直至召開延押庭，才再約談時任北市都發局官員等人「釐清案情」，檢廉作為不僅毫無邏輯，更形同虛度這2個月的光陰。

民眾黨指出，回顧京華城容積獎勵審議過程，業主按都市計畫法第24條申請，台北市政府依法受理，並經由台北市都市計畫委員會審議通過，一切依法有據，相信包含市長、公務員及都委會委員，皆無「明知違法而為之」。

民眾黨強調，司法應是實現社會正義最後一道防線，如今卻為執政黨效忠，偵查不公開變成偵查大公開，掃黑肅貪實為整肅異己，碰到綠色權貴就雙標辦案，已讓司法公正蒙上陰影。因此，民眾黨支持辯護律師團，依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。