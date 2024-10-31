京華城案 台北地院11月1日召開柯文哲延押庭

京華城案，北檢聲請延押前台北市長柯文哲。台北地方法院原訂今天召開延押庭，颱風康芮來襲而暫緩，由於北市已宣布明天正常上班上課，北院明天上午9時30分召開柯文哲延押庭。

台北地檢署偵辦京華城案，今年9月5日聲請羈押禁見柯文哲獲准，由於羈押期限將至，檢察官25日向台北地方法院聲請延押柯文哲。

北檢表示，柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪嫌，有勾串共犯或證人的事實；又本案重要關係人許芷瑜目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期的舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明。

檢察官考量柯文哲雖已卸任，但仍具有一定的實質影響力，亦足證其有勾串尚未到案共犯或證人之虞，如果沒有予以延長羈押，恐使案情隱晦不明的危險升高，難以有效追訴。

台北地方法院受理案件後，原訂今天下午2時召開延押庭，但颱風康芮來襲，台北市政府宣布停止上班上課而暫緩。北市府稍早已宣布明天正常上班上課，柯文延押庭將於明天上午9時30分在第四法庭開庭。