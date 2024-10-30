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偵辦京華城案 北檢第5度提訊朱亞虎

中央社／ 台北30日電
前鼎越開發公司董事長朱亞虎（左）。圖／聯合報系資料照片
前鼎越開發公司董事長朱亞虎（左）。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城案，為鞏固行、收賄案情，檢察官今天第5度提訊在押的前鼎越開發公司董事長朱亞虎。囚車於上午9時10分左右抵達北檢，朱亞虎對於媒體提問均不回應。

台北地檢署偵辦京華城案，自今年8月底發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

由於羈押期限將至，北檢日前先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲，並聲請具保停押吳順民。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲延押2個月，吳順民以新台幣500萬元交保。柯文哲部分，北院訂於明天下午召開延押庭。

朱亞虎被控貪污治罪條例對公務員違背職務行賄罪，他於偵訊過程中坦承部分行賄金額及範圍。不過，檢察官比對卷證及同案共犯及證人供詞後，懷疑朱亞虎的供詞仍有疑義，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

朱亞虎提抗告後，台灣高等法院發回更裁，北院日前認為朱亞虎有滅證、勾串共犯或證人之虞，仍裁定羈押禁見，高院駁回抗告確定。

應曉薇 朱亞虎

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