柯文哲政治獻金案 北檢再傳喚會計師端木正

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為進一步釐清帳目、金流，並補強相關證據，今天再以被告身分傳喚會計師端木正到案說明，檢察官偵訊約1個小時後請回。

檢調偵辦柯文哲政治獻金案，8月間針對會計師事務所、木可公司等地發動搜索，並約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯文哲競總財務長李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄等6人到案。

北檢檢察官訊後，依偽造文書等罪諭令端木正、李文娟各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控；何璦廷50萬元交保；李文宗、陳韋瑄、戴利玲則請回。

檢調持續過濾相關卷證，調查局北機站於8月29日再度約談端木正，訊問後請回，未移送北檢複訊。而為釐清部分帳目、金流等疑點，北檢9月12日下午再度傳喚端木正說明，訊問後請回。

由於台北地方法院將於31日召開柯文哲延押庭，今天北檢為釐清政治獻金與小額捐款的金流疑點、眾望基金會的薪資來源，以及加強相關證據，再度以被告身分傳喚端木正出庭說明，偵訊約1個小時後請回；端木正面對媒體詢問，均不發一語，隨即離去。