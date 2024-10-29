應曉薇再押2月 柯延押後天開庭

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，八月底聲押台北市議員應曉薇獲准，檢方聲請延押，法官日前提解她出庭，昨天裁定應女延長羈押禁見二月；檢方也對柯文哲聲請延長羈押，台北地方法院排定今天閱卷、後天開庭審查。

應曉薇延押裁定書指出，經參酌偵查卷宗，依應曉薇供述及卷存證人證述、共犯供述、書證等資料，應女涉犯違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，她有長期在國外居住、滯留不歸能力，逃亡原因仍在。

裁定指出，京華城案不能排除後續偵辦過程中，應曉薇為脫免或減輕自己刑責，以自身影響力與證人相互勾串，又或使共犯、證人為有利於己的虛偽陳述，應女有勾串共犯或證人之虞，經斟酌比例原則，應女羈押原因尚未消滅，有延押必要。

檢察官日前也對柯文哲聲請延長羈押，依法院規畫，今天會通知律師召開限制閱卷庭確認閱卷範圍，周四下午二時正式召開羈押庭，由法官呂政燁審查。呂今年九月五日裁定柯羈押禁見，法界研判，呂再次裁准柯延押機率高。

涉案的台北市前副市長彭振聲也由檢方聲請延押，法官昨開庭審查後，彭還押台北看守所。與應曉薇幾乎同一時間被裁定羈押禁見的威京總部集團主席沈慶京，檢方同樣聲請延長羈押，沈偵查中第一次押期今天屆滿，法官今天會作出裁定。

檢廉昨天另傳喚北市產業發展局前局長林崇傑作證，了解當初威京集團打算捐地供青創基地之用，相關程序及適法性疑慮，訊後請回。

柯文哲所涉京華城、政治獻金案件偵查中機密一再外洩給特定媒體，檢察總長邢泰釗上周赴立法院備詢時，藍、綠、白立委同聲指罵；最高檢察署昨天就此事發布聲明，如有發現違反偵查不公開事證，歡迎檢舉。