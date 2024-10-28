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小草喊「賴清德放人」 陳佩琪頻拭淚

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨昨天舉辦「賴政府搞什麼鬼」萬聖節集會，痛批「賴政府各種鬼故事」。有支持者戴上柯文哲面具，高喊「賴清德放人」，柯妻陳佩琪（中）在台下頻頻拭淚。記者邱德祥／攝影
民眾黨昨天舉辦「賴政府搞什麼鬼」萬聖節集會，痛批「賴政府各種鬼故事」。有支持者戴上柯文哲面具，高喊「賴清德放人」，柯妻陳佩琪（中）在台下頻頻拭淚。記者邱德祥／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，檢方認定台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉犯違背職務收賄、圖利等罪，聲請延長羈押，台北地方法院排定本周四召開延押庭。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，本次審理延押庭的法官，跟上回裁定羈押柯文哲是同一人。言下之意，對結果不樂觀。 

民眾黨昨天下午在中正紀念堂旁舉行「賴政府搞什麼鬼」萬聖節集會，黨籍立委黃國昌等人助講，還有國民黨前立委蔡正元、網紅「館長」陳之漢等出席，柯文哲妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭低調現身，未上台發言。陳佩琪在台下頻頻拭淚，並向支持者鞠躬表示感謝。

活動從下午一時卅分開始，約在下午五時十分畫下句點，民眾黨統計現場超過六千人，主要頻道在線人數則突破五點五萬人。

黃國昌強調，對於賴總統的獨裁政府，民眾黨一步都不能讓，否則台灣的民主法治，未來會被民進黨敗光。他一度哽咽，談及柯文哲曾經告訴他：「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲。」不過自己當場回覆「我們大家都不許你被犧牲」，如果放手讓柯文哲被犧牲，明天會是誰？後天又會是誰？面對專制獨裁的政府，民眾黨一寸都不會讓，只有戰鬥、戰鬥、再戰鬥。他隨後帶領支持者高喊「賴清德放人」。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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