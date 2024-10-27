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台灣社：公正審判柯文哲 別向特定政治力屈服

中央社／ 台北27日電

北檢聲請延押前台北市長柯文哲，台灣社等本土社團今天透過聲明表示，嚴厲譴責試圖干擾的藍白紅勢力，也呼籲檢方與法院秉持專業、獨立公正地進行偵辦與審判，不要向試圖干預司法的特定政治勢力屈服。

北檢偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，且共犯許芷瑜逃亡海外，有勾串之虞，於25日聲請延押。北院訂於10月29日由辯護人閱卷，10月31日下午開延押庭。

台灣社等本土社團今天發布聲明表示，北檢聲請延押柯文哲等人，但民眾黨罔顧各項事證，以「押人取供、羅織罪名」汙衊檢廉辦案，意圖干擾司法系統偵查與羈押審判的獨立性，企圖讓柯文哲儘快被釋放。

台灣社說，嚴厲譴責任何干預司法的不當行徑與企圖，呼籲台灣各界尊重司法獨立。柯文哲等嫌犯的延押與否，應尊重偵查單位的專業判斷與法官的獨立審判，不應以任何政治理由施壓檢廉辦案。

台灣社表示，司法系統公正獨立偵審是台灣長久以來的期待，此案正是各界展現尊重司法獨立，同心推動司法改革好機會。

台灣社指出，嚴厲譴責試圖干擾的藍白紅勢力，並呼籲檢方與法院秉持專業、獨立公正進行偵辦與審判，不要向試圖干預司法的特定政治勢力屈服，更期待台灣社會大眾尊重檢方基於專業判斷而做出的決定。

京華城案 柯文哲

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