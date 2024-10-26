鼎越不自砍20%容獎 京華城工程重陷僵局

台北京華城停工爭議遲遲未解，副市長李四川前天建議開發商鼎越拿掉百分之廿爭議容積獎勵，以利工程進行。鼎越昨回覆「一切依規定辦理」，建管處視為不主動辦理變更設計，在收到法院重新裁定撤銷土地扣押通知前，仍不施工勘驗。重陷僵局。

京華城增加的百分之廿容獎，檢方視為不正利益，向法院聲請扣押京華城土地獲准；鼎越抗告後，高院撤銷准予扣押第三人新光銀行不動產部分，發回北院更裁，迄今尚無結果。前天李四川邀鼎越和四大技師公會會商，各公會均認為京華城須續建才不會出現鄰損；李四川建議鼎越變更設計，刪除爭議容獎，讓京華城蓋下去。

市長蔣萬安昨稍早表示，鼎越如果主動拿掉爭議容獎，可平息各界的紛擾，也可繼續施工，間接確保京華城周邊十五公尺內民房和高鐵、台鐵的安全。

鼎越總經理陳文可昨下午三時許赴建管處說明，他僅表示，「一切依規定辦理。」媒體追訪時，他也只說，「目前不方便多說，將依相關規定辦理」。

建管處長虞積學表示，陳文可沒有特別表明採用其他辦理方式，對此理解是，鼎越沒有要主動辦理變更設計；但他強調工地安全維護是起承監造人要負的法定責任，建管處會持續要求公安。北市府將依法院更裁結果，決定下一步。