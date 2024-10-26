聽新聞
0:00 / 0:00
新聞眼／再無收賄實證 檢恐賠公信力
檢調廉偵辦京華城案聲請延押柯文哲，跨入第二偵查階段。「上半場」辦案人員試圖從政治獻金查辦柯收賄，成效不佳，法辦在野黨主席任一偵查舉措，無論在人權與法治上都事關重大，「下半場」如何扭轉頹勢，關係檢察公信力是否毀於一案。
圖利罪的偵查有標準辦案步驟，檢察官質疑柯文哲在容積率違法放水，透過向行政機關調閱公文檔案、會議紀錄及過往局處辦理公事的史料，即可比對京華城案有無特殊之處，再據以發現可疑的破口辦案。
如要論處柯文哲收賄罪責，清查銀行紀錄、資金往來及用度習慣，同樣可暗中掌握住有意義的貪汙線索。
政治獻金的來源有無不法？有無黑錢漂白進入專戶？發現的錢與柯文哲「奉交下」處理京華城有沒有相關？不止檢察官好奇，更是司法肅貪的必然，不過，當柯文哲二個月前放棄羈押禁見抗告，等於自我放棄串證的可能，柯文哲已在監、檢察官想再辦一回合，下一步就得更如履薄冰。
以圖利治罪，是偵辦行收賄罪的「不得已」。檢察官以圖利罪為基礎，傳喚北市副市長、局處首長、專業幕僚、都市審議委員，證述一波接一波；檢方想查政治獻金與贓款合流，政治人物、黨工、企業主乃至聞人海量現身，檢察官從證據中推敲證據開發辦案支線，如此辦案祕笈到底為何？
市井小民若要行賄，也知道製造金流斷點，或假借名目行不法利益輸送，何況檢察官要查的是台北市長與集團企業間的違法，江湖老手豈會不知道犯罪時該如何掩人耳目？
從現階段京華城案的發展來觀察，檢察官手中沒有讓柯一刀畢命的實證，說案情陷入膠著也不為過；延押柯文哲獲裁准的機率不低，與柯有關的錢，如何指向法定刑度十年起跳的違背職務收賄罪？檢方要在灰色地帶找真相，否則一定坐收政治辦案罵名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言