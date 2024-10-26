黃國昌：押人取供、國家機器政治追殺

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，遭羈押禁見，檢方昨聲請延押。民眾黨批評，賴清德總統利用國家機器政治追殺、押人取供，利用司法工具製造寒蟬效應，羅織罪名痕跡斧鑿斑斑。

民眾黨立委黃國昌質疑，十六年前，面對前總統陳水扁司法案件，時任民進黨立委賴清德曾說「羈押傷害人權」，諷刺的是，十六年後，如此侵害人權作法仍持續發生，請問賴總統，為何如此雙標，現在竟透過押人取供，追殺政治對手？

民眾黨指出，柯文哲放棄遭羈押的抗告權利，籲請檢方窮盡一切方法偵辦，在兩個月羈押期滿後，檢方用Ａ案辦Ｂ案，以延長羈押為手段，繼續迫害、汙辱柯文哲，民眾黨難以接受。

民眾黨批評，近兩個月來，部分偵辦內容如同連續劇般編造故事，定期餵養特定媒體、名嘴，誘導輿論未審先判，不只北檢以「查無不法」敷衍交代，ＮＣＣ更放任名嘴造謠，「不戴眼鏡是暗號」、「比手勢是串證的摩斯密碼」、「鹹濕簡訊」、「錢藏在化糞池」等荒唐言論充斥在政論節目上，讓柯文哲及其家人與民眾黨遭千刀萬剮、受盡凌遲。

民眾黨表示，黨檢媒三位一體的共生集團，在此次司法偵辦中集體現形，各種荒腔走板行徑，正腐化台灣民主法治，讓司法改革變成自欺欺人的話術。「今日柯文哲，明日任何人」，當民進黨政府高舉轉型正義的同時，逐漸搭起的綠色新威權，是用民主包裝獨裁，將台灣帶向威權復辟的回頭路。

民進黨立委王定宇則表示，民眾黨無視證據、案情，傾全黨之力在政治干預司法，逾越政治不得干預司法的下限。國民黨則部分黨員去按鈴告發，另一部分黨員聲援貪汙犯，一個政黨分飾兩角，只為藍白合可以拖垮執政。