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指有「串、滅證之虞」 北檢聲請延押柯文哲

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜楊正海邱書昱／台北報導
台北地檢署偵辦京華城案，檢方認為柯文哲（左）私人帳房「橘子」許芷瑜尚未到案，恐有串滅證之虞，昨向法院聲請延押。本報資料照片
台北地檢署偵辦京華城案，檢方認為柯文哲（左）私人帳房「橘子」許芷瑜尚未到案，恐有串滅證之虞，昨向法院聲請延押。本報資料照片

台北地檢署偵辦京華城容積率案，昨天聲請延押民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲，理由為與同案被告供述不一，且柯文哲私人帳房「橘子」許芷瑜等共犯、證人尚未傳喚、到案，仍有串、滅證之虞；北院排定柯、彭分別於本月卅一日、廿八日下午開庭。

許芷瑜今年五月先出境日本，八月廿七日返國，又於同月廿九日，也就是檢廉對京華城案發動第一波搜索，再度飛往日本至今未歸，昨天正式對她發布通緝，將函請外交部領事事務局廢止、註銷其護照。

北檢指出，偵辦期間檢方持續透過友人策動，呼籲許芷瑜返國說明經手柯文哲金流案情，卻遲無回應。北市議員則爆料，有人疑似在大阪通天閣看到許，許父受訪也說二人很久沒聯絡。

彭振聲也被聲請延押

北檢表示，柯文哲羈押期限至十一月五日，涉犯違背職務收賄、圖利等罪，依現有事證足認有勾串共犯或證人可能。全案重要被告許芷瑜滯留境外，且仍有柯任市長時期舊屬及相關證人未傳喚到案，考量柯雖卸任仍具一定實質影響力，足以勾串尚未到案共犯或證人，若未延押恐使案情隱晦不明，難以有效追訴。

彭振聲羈押期至十一月一日，涉犯圖利及公務員財產來源不明等罪，依目前偵查事證疑有滅證情事，且與共犯間供述不一致，還有證人未傳喚，與柯文哲同有勾串共犯或證人之虞。

應曉薇助理吳順民交保

曾為北市都發局副總工程司的台北市議員應曉薇助理吳順民，昨在檢方同意具保停押下，北院裁准五百萬交保及限制出境、出海，結束為期五十七天的羈押，成為全案首位交保的在押被告。

檢方目前已對柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇四人聲請延押。檢方昨另提訊柯文哲大帳房李文宗、鼎越開發前董座朱亞虎，並二度傳喚基隆市副市長邱佩琳，釐清柯文哲及民眾黨政治獻金疑雲，但邱女請假，擇日再訊。

彭振聲 柯文哲 許芷瑜

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