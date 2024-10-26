【即時短評】柯文哲案下半場開打 獻金、賄賂釐得清？

檢調廉偵辦京華城案聲請延押柯文哲，跨入第二偵查階段，「上半場」從政治獻金查辦收賄，成效不佳；法辦第三政治勢力黨主席任一偵查舉措，無論在人權與法治上都事關重大，「下半場」如何扭轉頹勢，關係檢察公信力是否毀於一案。

圖利罪的偵查有標準辦案步驟，檢察官質疑柯文哲在容積率上違法放水，透過向行政機關調閱公文檔案、會議紀錄及過往局處辦理公事的史料，即可比對出京華城案有無特殊之處，再據以發現可疑的破口規畫辦案。

如要論處柯文哲收賄的罪責，則清查銀行紀錄、資金往來及用度習慣，同樣可以暗中掌握住有意義的貪汙線索。

翻找公文書面資料查圖利，勾稽關係人金流挖收賄跡證，兩者，都是在案子啟動偵辦前，可預先作好的功課，只等柯文哲到案那一刻要求辯解，再下判斷柯的供述與客觀蒐證吻不吻合，才不致任憑「柯式話術」調整策略。

政治獻金來源有無不法？有無黑錢漂白進專戶？發現的錢與柯文哲「奉交下」處理京華城有沒有正相關？不止檢察官好奇，更是司法肅貪的必然，當柯文哲二個月前放棄就羈押禁見抗告，等於自我放棄串證的可能機會，柯人已在監、檢察官想再辦一回合，下一步就得更如履薄冰。

以圖利治罪，是偵辦行收賄罪的「不得已」。檢察官以圖利罪為基礎，傳喚副市長、局處首長、專業幕僚、都市審議委員，證述一波接一波；檢察官想查政治獻金與贓款合流，政治人物、黨工、企業主乃至街坊聞人海量現身，檢察官要是只從證據中推敲證據開發辦案新支線，證據與證據間關聯弱，那麼，辦案的秘笈到底是甚麼？

市井小民要行賄，知道製造金流斷點、或者假借名目行不法利益輸送之實，何況，檢察官要查的是台北市長與跨業集團企業之間的違法勾當，江湖老手豈會不知道犯罪時該如何掩人耳目？

從現階段京華城案的發展來觀察，檢察官手中沒有讓柯一刀斃命的實證，說案情陷入膠著不為過；檢方聲請延押柯文哲，獲裁准的機率不低，與柯有關的錢，如何指向法定刑度十年起跳的違背職務收賄罪？檢方要在灰色地帶找出真相，否則一定坐收政治辦案的罵名。