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查柯文哲政治獻金案金流 借提李文宗送北檢複訊

中央社／ 台北25日電
時任柯文哲台北市長辦公室前主任李文宗（圖）。記者曾原信／攝影
時任柯文哲台北市長辦公室前主任李文宗（圖）。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清募款來源與去向等，今天指揮法務部調查局北機站借提因涉京華城案在押的前競總財務長李文宗說明，下午已移送北檢複訊。

北檢偵辦柯文哲政治獻金案，今年8月間分案後，隨即展開搜索約談；檢察官訊後依偽造文書等罪諭令會計師端木正以新台幣100萬元交保，木可公司負責人李文娟150萬元交保，木可公司助理何璦廷50萬元交保。

檢調過濾相關卷證後，認為李文宗涉案程度加深，9月間改以被告身分約談李文宗到案後，諭令李文宗200萬元交保。

檢調擴大清查柯文哲相關單位金流與扣繳憑單後，懷疑眾望基金會帳目與政治獻金案有關，部份員工自離開北市府後，轉入柯文哲競選總部，部份人員所領的薪水來自於眾望基金會，連日來通知前北市長機要周榆修、前發言人戴于文等人作證。

李文宗被控擔任台北市長辦公室主任時涉及京華城案違背職務收賄的部份，已被北檢聲押禁見獲准。為釐清政治獻金案相關疑點，今天再度指揮北機站借提在押的李文宗說明，下午已移送北檢複訊。

京華城案 政治獻金 李文宗 柯文哲

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