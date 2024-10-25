快訊

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

京華城弊案 台北地院下午召開吳順民具保停押庭

中央社／ 台北25日電
台北地方法院今天下午2時30分召開吳順民具保停押庭，已於下午1時30分許提訊在押的吳順民。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院今天下午2時30分召開吳順民具保停押庭，已於下午1時30分許提訊在押的吳順民。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城案，22日聲請延押應曉薇與沈慶京，另聲請吳順民具保停押。台北地方法院今天下午2時30分召開吳順民具保停押庭，已於下午1時30分許提訊在押的吳順民。

北檢偵辦京華城案，8月底起展開搜索、約談行動，陸續聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市長辦公室主任李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎等7人獲准。

由於應曉薇、沈慶京、吳順民的羈押期限將至，檢察官22日向北院聲請延長羈押應曉薇、沈慶京，另聲請具保停止羈押吳順民。

北檢表示，吳順民涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄罪，審酌其所涉及的案關事實，已於羈押期間使其充分陳述與答辯，雖仍存在羈押的事由，惟無羈押的必要，而得以具保替代羈押，依法向法院聲請具保停押。

台北地方法院已於23日下午、24日上午先後召開沈慶京、應曉薇的延押庭，法官將於羈押期限前裁定是否延押。北院訂於下午2時30分召開吳順民具保停押庭，已於下午1時30分許提訊在押的吳順民。

另外，北檢已於上午向台北地方法院遞交柯文哲、彭振聲的延押聲請書，預計北院最快於下週召開延押庭。

京華城 吳順民

延伸閱讀

柯文哲政治獻金案 檢廉通知邱佩琳作證但未到場

李四川籲京華城拿掉20％ 許淑華呼籲：切割沈慶京

偵辦京華城案 北檢第4度提訊朱亞虎

應曉薇是否繼續羈押 北院：羈押期滿前裁定

相關新聞

柯遭聲請延押 黃國昌：賴清德16年前說羈押扁「傷害人權」

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今天聲請延押。民眾黨批評，黨檢媒利用國家機器開啟一連串的司法追殺、政治攻擊，北...

京華城案有人獲釋！應曉薇助理吳順民 500萬元交保

針對涉及京華城弊案的台北市議員應曉薇的助理吳順民，台北地檢署今年8月搜索他並聲押禁見獲准，日前，檢方主動對吳聲請具保停止...

京華城案／鼎越赴北市建管處說明 「未表示辦理變更設計」

京華城停工與否，副市長李四川昨喊話鼎越自行拿掉20%容獎。台北市建管處今表示，鼎越總經理陳文可今下午3點多親自...

柯文哲帳房「橘子」遭通緝 外交部證實已註銷護照

北檢偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜由於滯留日本未歸，檢方今天對許芷瑜發布通緝，並且廢止、註...

柯文哲帳房「橘子」去哪了？黃國昌：北檢應去問名嘴

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押禁見，北檢今已柯文哲帳房「橘子」許芷瑜目前仍滯留日本為由，聲請延押柯文哲。針對媒體詢...

檢察官要「再偵查」柯文哲 延押庭10月31日下午開庭

台北地檢署偵辦京華城弊案認有「再偵查」必要，今天對民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲聲請延長羈押禁見；台北地院已排出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。