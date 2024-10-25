北檢聲請延押柯文哲 林志潔：顯示還有人待傳

北檢偵辦京華城案，今天聲請延長台北市前市長柯文哲的羈押，引起民眾黨不滿批「押人取供」。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔說，檢方聲押理由是因關鍵證人橘子滯留國外，且還有多位證人需要傳喚，此時如無羈押，恐生串證或湮滅罪證等風險，但仍待台北地院決定。

北檢偵辦京華城案，5度提訊在押的柯文哲後，為釐清賄款金流，認為2人有延押羈押必要，今向台北地院聲請延押，北院預計下周開延押庭。此舉也讓民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑「押了2個月找不到證據，現在要繼續押人取供？」

林志潔說明，由於羈押是還沒有判決有罪前，對被告人身自由的嚴重限制，因此在偵查中羈押被告不可超過2個月，至多延長一次，也就是總共不可超過4個月。

林志潔指出，北檢的聲明稿表示，需要延長羈押是因為經過之前的搜索扣押以及這段時間的偵查，柯文哲涉犯貪汙治罪條例的圖利罪與違背職務收賄罪，犯罪嫌疑重大，又有事證顯示可能串證，加上關鍵證人許姓被告（即橘子）滯留國外，還有多位柯文哲擔任台北市長時的舊部屬需要傳喚，此時如無羈押，恐生串證或湮滅罪證等風險。

林志潔表示，針對這個延長羈押的聲請，會由台北地院來決定，而針對台北地院的決定，檢方和柯文哲之後也都還可透過抗告來表達不服。這些都是有刑事程序規範的，台灣並非共產黨領導的一黨專政，是民主法治社會，沒有什麼政黨操控或迫害的情節。