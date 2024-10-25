京華城案關鍵？「橘子」許芷瑜轉被告滯日未歸 北檢今通緝並註銷護照

台北地檢署偵辦京華城弊案，今天確定對身為民眾黨主席的台北市前市長柯文哲聲請延押，檢方指出，柯文哲重延押重要理由之一。就是其私人帳房「橘子」許芷瑜出境日本至今未歸，不僅日前將她轉為政治獻金法被告，今天也正式對她發布通緝，函請外交部領事事務局廢止、註銷許女護照。

對於柯文哲遭查扣的USB隨身碟，檢廉目前可說完全掌握，再加上日前傳喚其他有政治獻金的企業主或金主作為對照組，幾乎已確認記載「小沈1500沈慶京」就是1500萬元而非時間，逐漸掌握柯文哲、沈慶京間期約行收賄的事證及金流。

但許女疑似在今年5月間先出境日本，於今年8月27日返國，隔兩天又於同月29日檢廉針對京華城弊案發動第一波搜索、約談時，一早再度飛往日本至今未歸，由於檢廉懷疑她曾經手柯文哲金流，這段期間持續透過友人策動並呼籲許女返國說明案情，仍無回應，檢察官因此認定她逃亡或藏匿的事實，決定對她發布通緝。