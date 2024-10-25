快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

偵辦京華城案 北檢第4度提訊朱亞虎

中央社／ 台北25日電
鼎越開發前董事長、台北市政府前兵役局長朱亞虎。圖／聯合報系資料照
鼎越開發前董事長、台北市政府前兵役局長朱亞虎。圖／聯合報系資料照

台北地檢署偵辦京華城案，為鞏固行、收賄案情，檢察官今天第4度提訊在押的前鼎越開發公司董事長朱亞虎。囚車於上午9時20分左右抵達北檢，朱亞虎對於媒體提問均不回應。

台北地檢署偵辦京華城案，自今年8月底發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

朱亞虎被控貪污治罪條例對公務員違背職務行賄罪，他於偵訊過程中坦承部分行賄金額及範圍。不過，檢察官比對卷證及同案共犯及證人供詞後，懷疑朱亞虎的供詞仍有疑義，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

朱亞虎提抗告後，台灣高等法院發回更裁，北院審理後認為朱亞虎有滅證、勾串共犯或證人之虞，仍裁定羈押禁見，高院駁回抗告確定。

京華城案 朱亞虎

延伸閱讀

應曉薇是否繼續羈押 北院：羈押期滿前裁定

京華城容積案否認收賄4000萬 應曉薇羈押庭後還押看守所

京華城案涉收賄、圖利、洗錢 法院今開應曉薇延押庭

北檢聲請延押應曉薇 北院上午提訊應曉薇

相關新聞

柯遭聲請延押 黃國昌：賴清德16年前說羈押扁「傷害人權」

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今天聲請延押。民眾黨批評，黨檢媒利用國家機器開啟一連串的司法追殺、政治攻擊，北...

京華城案有人獲釋！應曉薇助理吳順民 500萬元交保

針對涉及京華城弊案的台北市議員應曉薇的助理吳順民，台北地檢署今年8月搜索他並聲押禁見獲准，日前，檢方主動對吳聲請具保停止...

京華城案／鼎越赴北市建管處說明 「未表示辦理變更設計」

京華城停工與否，副市長李四川昨喊話鼎越自行拿掉20%容獎。台北市建管處今表示，鼎越總經理陳文可今下午3點多親自...

柯文哲帳房「橘子」遭通緝 外交部證實已註銷護照

北檢偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜由於滯留日本未歸，檢方今天對許芷瑜發布通緝，並且廢止、註...

柯文哲帳房「橘子」去哪了？黃國昌：北檢應去問名嘴

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押禁見，北檢今已柯文哲帳房「橘子」許芷瑜目前仍滯留日本為由，聲請延押柯文哲。針對媒體詢...

檢察官要「再偵查」柯文哲 延押庭10月31日下午開庭

台北地檢署偵辦京華城弊案認有「再偵查」必要，今天對民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲聲請延長羈押禁見；台北地院已排出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。