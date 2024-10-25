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京華城拿掉有爭議的20%容積？ 鼎越今回覆

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑林麗玉／台北報導
北市副市長李四川（左）昨邀四大公會、鼎越等開會，李呼籲鼎越自己變更設計，拿掉有爭議的20%容積。記者林麗玉／攝影
北市副市長李四川（左）昨邀四大公會、鼎越等開會，李呼籲鼎越自己變更設計，拿掉有爭議的20%容積。記者林麗玉／攝影

京華城案傳出民眾黨主席柯文哲被查扣的隨身碟中，有1筆基隆市長謝國樑「200」的註記，廉政署昨以證人身分約談謝1小時，移送北檢訊問1小時後請回。謝國樑說，他只是盡作證義務，依法不能討論細節。

檢方聲請延長羈押北市議員應曉薇，台北地方法院昨提解她開庭審查還押，她與威京集團主席沈慶京是否延押，預計下周羈押期限屆滿前裁定准否。檢調也再度傳喚木可公司負責人李文娟追查政治獻金，訊後請回。

應曉薇今年8月29日羈押禁見、沈慶京8月30日羈押禁見，押期在本月28日、29日分別屆滿兩個月。柯文哲經兩次羈押庭審查，9月5日羈押禁見，第1次押期最末日在下月4日。法界研判，應、沈既已被聲請延押，柯也會被比照辦理。

另外，台北地檢署聲請扣押京華城土地獲准；開發單位鼎越抗告，高院發回北院更裁。台北市長蔣萬安昨強調仍不會勒令停工，也不會勘驗，「因為還沒更裁」。

北市議會前天為京華城案政黨協商，建議市府應考慮起訴與否及有無公安疑慮，讓京華城停工。北市府昨邀4大公會、鼎越等開會，技師認為京華城須續建，才不會影響高鐵、台鐵等鄰近設施。副市長李四川呼籲鼎越自行變更設計，拿掉有爭議的20%容積，約扣掉2層樓多，「疑慮沒有了，工程就可以繼續施工，也沒有勒令停工的問題」。鼎越承諾今下班前回覆。

李四川說，技師公會認為京華城一定要將1樓做完，地下1、2層也要完成，才不會對旁邊的台鐵、高鐵及基地周邊15公尺內的鄰房造成問題；但若京華城繼續扣押，就有困難。

京華城案 謝國樑

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