應曉薇是否繼續羈押 北院：羈押期滿前裁定
北檢偵辦京華城案22日聲請延押應曉薇與沈慶京，另聲請吳順民具保停押。北院今天召開應曉薇延押庭，庭訊經1小時20分結束，應女還押看守所，法官將於羈押期滿前裁定是否延押。
台北地檢署偵辦京華城案，已陸續聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市市長辦公室主任李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎等7人獲准。
由於應曉薇、沈慶京、吳順民的羈押期限將至，檢察官22日向台北地方法院聲請延長羈押應曉薇、沈慶京，另向北院聲請具保停止羈押吳順民。
台北地方法院於昨天下午召開沈慶京延押庭，庭訊歷時3小時15分鐘結束；北院今天上午10時50分召開應曉薇延押庭，中午12時許結束。北院表示，法官會在羈押屆滿前決定是否延押。
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