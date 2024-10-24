柯文哲政治獻金案作證 謝國樑：不能透露細節

北檢偵辦柯文哲政治獻金案，今天以證人身分約談基隆市長謝國樑，訊後請回。謝國樑受訪時表示，他依法來作證，不能對外討論細節，基隆雨勢很大，他要返回災害應變中心。

謝國樑指出，他上午10時以證人身分到廉政署接受一些相關問題的提問。他針對廉政官詢問的事項，一一說明跟答覆，之後到北檢由檢察官詢問，他也以證人身分就自己所知道的答覆檢察官。

謝國樑說，因為基隆今天的雨勢算是滿大的，他非常關心，所以利用休息時間，借用政風處長的手機打給秘書長，告知基隆市災害應變中心要開始二級開設，並且注意雨量變化，之後再由檢察官繼續詢問。

他表示，大家都很清楚訴訟法相關規定，所以他不能討論訊問的細節，所以他依法律規定，以及自己作證的義務，沒有辦法跟外界作內容上的討論。

謝國樑指出，因為雨量非常大，他要立即前往基隆市災害應變中心。基隆市一早瞬間雨量大的話，就會有一些積淹水情形，雖然台北地檢署外面天氣不錯，但是據他了解，基隆市今天的雨量陸續都還不小，所以他要去災害應變中心做些了解。

媒體詢問，基隆市的停班停課做法如何，謝國樑說，他會跟消防局及災害應變中心的專家討論，對於瞬間大雨的估計就過去比較大的事件來說，有時候會有一點點不準的情況，其實那也不是預測單位的錯，而是天氣變化太劇烈。

鏡週刊報導指出，檢廉為釐清前台北市長柯文哲的政治獻金等細節，從其住處查扣的隨身碟，其中記載「1500沈慶京」、「300陳盈助」，也提到基隆市長謝國樑「200」，懷疑為捐款政治獻金新台幣200萬元。

謝國樑日前受訪時表示，家族企業的確與民眾黨有往來，但沒辦法就細節證實或否認；對於週刊報導內容，「大致是這樣」，若被要求向北檢說明，會積極配合。北檢上午指揮廉政署約談謝國樑說明，訊後請回。