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京華城案查柯文哲政治獻金 謝國樑到廉政署作證

中央社／ 台北24日電
為釐清前台北市長柯文哲的政治獻金來源及流向，今天指揮廉政署以證人身分通知基隆市長謝國樑到案說明。 圖／聯合報系資料照片
為釐清前台北市長柯文哲的政治獻金來源及流向，今天指揮廉政署以證人身分通知基隆市長謝國樑到案說明。 圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲政治獻金來源及流向，今天指揮廉政署以證人身分通知基隆市長謝國樑到案說明，目前訊問中，下午將移送北檢複訊。

謝國樑抵達廉政署時，面對媒體詢問時回應，今天是來作個證，隨即在幕僚的陪同下進去廉政署。

京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，檢廉懷疑其中涉及賄賂、圖利，自8月底發動數波搜索約談，並聲押柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應的助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

日前，鏡週刊報導指出，檢廉為釐清柯文哲的政治獻金等細節，從其住處查扣的隨身碟，其中記載「1500沈慶京」、「300陳盈助」，也提到基隆市長謝國樑「200」，懷疑為捐款政治獻金新台幣200萬元。

謝國樑日前受訪時指出，家族企業的確與民眾黨有往來，但沒辦法就細節證實或否認；對於週刊報導內容，「大致是這樣」，若被要求向北檢說明，會積極配合。

此外，為釐清柯文哲政治獻金、募款等金流與眾望基金會的關係，北檢檢察官今天也指揮法務部調查局北機站，再度通知木可公司董事長李文娟到案說明，預計下午將移送北檢複訊。

京華城案 廉政署 政治獻金 柯文哲 謝國樑

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