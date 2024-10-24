京華城土地扣押抗告成功 中石化：取得裁定書後研析
台北地檢署偵辦京華城案，向北院聲請扣押京華城土地獲准，鼎越公司提起抗告，高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。中石化今天表示，待取得裁定書後，會與律師進行研析，維護股東權益。
北檢偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲等人涉違法圖利鼎越開發容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提起抗告，高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。
對此，中石化今天一早公告表示，目前尚未取得高等法院裁定書，待取得裁定書後，會與律師進行研析，維護股東權益。
中石化為鼎越開發的母公司，捲入京華城案，本月初台北地檢署扣押鼎越開發京華城百億土地，獲法院裁定准予扣押。中石化當時回應，京華城土地為鼎越開發2019年9月透過國際標售向京華城公司購得，鼎越開發並非容積獎勵申請人，也非犯罪行為人，更無犯罪所得流向。依公司治理營運，鼎越開發將依法提起抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言