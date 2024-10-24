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京華城土地扣押抗告成功 中石化：取得裁定書後研析

中央社／ 台北24日電

台北地檢署偵辦京華城案，向北院聲請扣押京華城土地獲准，鼎越公司提起抗告，高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。中石化今天表示，待取得裁定書後，會與律師進行研析，維護股東權益。

北檢偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲等人涉違法圖利鼎越開發容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提起抗告，高院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。

對此，中石化今天一早公告表示，目前尚未取得高等法院裁定書，待取得裁定書後，會與律師進行研析，維護股東權益。

中石化為鼎越開發的母公司，捲入京華城案，本月初台北地檢署扣押鼎越開發京華城百億土地，獲法院裁定准予扣押。中石化當時回應，京華城土地為鼎越開發2019年9月透過國際標售向京華城公司購得，鼎越開發並非容積獎勵申請人，也非犯罪行為人，更無犯罪所得流向。依公司治理營運，鼎越開發將依法提起抗告。

中石化 京華城案 容積率 柯文哲

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