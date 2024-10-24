快訊

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

議員：京華城案起訴後 應勒令停工

聯合報／ 記者楊正海林銘翰徐白櫻王昭月／連線報導
台北市議員許淑華。記者余承翰／攝影
台北市議員許淑華。記者余承翰／攝影

台北市議會昨政黨協商，決議台北市長蔣萬安須於十一月八日、十五日分別針對台北大巨蛋等十案赴議會專案報告；第一魚果市場改建案、南港轉運站ＢＯＴ是否成立議會專案小組，將視蔣萬安報告內容決定。京華城停工提案決議在起訴後確保公安無虞時，建請市府做出停工處分。

台北市議會討論議員提案，民進黨議員許淑華第三度提案要求京華城停工，前兩次都遭國民黨議員秦慧珠擋下，昨第三度被擋。許淑華說，京華城問題應互相尊重、共同解決，希望納入今政黨協商溝通。議長戴錫欽裁示列入。

民進黨議員洪健益另提案，京華城容積重大缺失案若起訴後，請北市府先針對該案疑似不法獲容積獎勵率百分之廿部分要求立即變更設計，避免成為「爛尾樓」。

許淑華 議員

延伸閱讀

第一魚果批發市場改建等案 議會要求蔣萬安專案報告

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

周杰倫演唱會網路黃牛喊價30萬 蔣萬安：將加強查緝

綠質疑大巨蛋防災避難模擬放水 蔣萬安：有通過安全驗證

相關新聞

京華城案家族有往來 謝國樑現身廉政署接受調查

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今指揮廉政署約談基隆市長謝國樑到案，謝國樑上午已抵達廉政署，預計下午移送北檢複訊。

京華城容積案否認收賄4000萬 應曉薇羈押庭後還押看守所

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，查知威京集團主席沈慶京涉行賄台北市議員應曉薇4740萬元，請應女為容積率關說、施壓，...

赴北檢說明柯文哲隨身碟「200」 謝國樑心繫基隆大雨

台北地檢署偵辦京華城案，上周遭爆料台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭查扣的隨身碟中，有一筆基隆市長謝國樑「200」的註記。...

北檢偵辦京華城案 謝國樑赴廉政署複訊

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今指揮廉政署約談基隆市長謝國樑，謝國樑上午先到廉政署訊後，移送北檢複...

影／京華城案無公安疑慮應立即停工？蔣萬安：邀第三方檢視

台北市長蔣萬安今天上午視察台北捷運環狀線南環段CF670A區段標工程，對於昨天議會政黨協商建請市府確認公安無虞下，京華城...

赴廉政署說明獻金案 謝國樑今上午請假未到市府上班

因案被羈押的民眾黨主席柯文哲的隨身碟中，傳有記載基隆市長謝國樑「200」內容。謝國樑日前表示，家族企業確有跟民眾黨有往來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。