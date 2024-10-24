議員：京華城案起訴後 應勒令停工

台北市議會昨政黨協商，決議台北市長蔣萬安須於十一月八日、十五日分別針對台北大巨蛋等十案赴議會專案報告；第一魚果市場改建案、南港轉運站ＢＯＴ是否成立議會專案小組，將視蔣萬安報告內容決定。京華城停工提案決議在起訴後確保公安無虞時，建請市府做出停工處分。

台北市議會討論議員提案，民進黨議員許淑華第三度提案要求京華城停工，前兩次都遭國民黨議員秦慧珠擋下，昨第三度被擋。許淑華說，京華城問題應互相尊重、共同解決，希望納入今政黨協商溝通。議長戴錫欽裁示列入。

民進黨議員洪健益另提案，京華城容積重大缺失案若起訴後，請北市府先針對該案疑似不法獲容積獎勵率百分之廿部分要求立即變更設計，避免成為「爛尾樓」。