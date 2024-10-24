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偵查大公開？法部：洩密還沒查完

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會昨邀檢警調廉對「如何破除偵查大公開」報告，國民黨立委羅智強京華城案機密不斷外洩、由特定媒體爆料，像「貓在逗老鼠」，批查洩密不應查到「不是檢方洩的就好」。

法務部鄭銘謙廉政署長馮成、調查局副局長吳以公、警政署副署長陳永利備詢均稱，會約束辦案人員，兼顧人權。鄭還說，洩密案其實還沒查完。

羅智強說，如果柯文哲收賄就應抓去關，但偵查不公開讓人看不下去，成為「司法之恥」；不含網路媒體、電子媒體在內，過去一段時間有關柯的新聞有四○五七則，最近又有「查獲冷錢包正破解中」訊息，台北地檢署只說「不能證實」就了事。

羅智強說，對於違反偵查不公開疑惑，法務部只會說「不干涉」、「不指導」、「不了解」、「不查察」，法務部、司法院、廉政署、調查局、警政署都不會承認自己是放消息的人，「那鐵定就是律師了？」他批上半年兩千多件列管案子加上過去七千多件，已有九千多件洩密疑案；周刊報導「橘子保護400萬元」、「沈慶京1500」都是在洩密，檢察官查得到就是犯罪問題，查不到就是檢察官無能。

民進黨立委沈發惠也說，今年三到十月違反偵查不公開的二千多件案子只罰一件，「破案率太低了吧？」

京華城案 司法院 廉政署 沈慶京 法務部 羅智強 鄭銘謙

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