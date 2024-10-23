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京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北地檢署偵辦「京華城案」，對威京集團主席沈慶京聲請延長羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦「京華城案」，對威京集團主席沈慶京聲請延長羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉「京華城」弊案，8月30日聲押共犯威京集團總裁沈慶京獲准，沈的押期將屆，檢方聲請延押，台北地院今開庭，檢辯攻防3個半小時，沈還押台北看守所，裁定會在本月29日前出爐。

依檢方聲請延押資料，沈慶京涉犯貪汙違背職務行賄罪，與應曉薇共犯貪汙非主管監督事務圖利，還與台北市前副市長彭振聲、柯文哲等共犯非主管監督事務圖利罪。

檢方聲押指出，沈慶京涉及的「京華城案」仍有多名共犯、證人目前任職於威京集團，沈是集團的主席，對員工具有實質影響力，依目前調查獲悉事實，沈有串、滅證之虞，聲請延押沈慶京。

檢廉清查，沈慶京透過集團子公司分2筆撥款2000萬元、2500萬元至應曉薇的「中華華夏希望關懷協會協會」帳戶，應女領出500萬元轉存男友王尊侃帳戶、300萬元清償貸款，應的助理陳佳敏也提領協會帳戶中200萬元現金，存入應的帳戶支付信用卡費。

辦案人員查知，應曉薇曾帶沈慶京參與都委會會議，沈當場辱罵公務員，應也曾叫都委會人員到辦公室質問「為什麼你不支持京華城案？」，還登門市長室找柯文哲，致柯文哲透過秘書傳LINE訊息要求公務員說明反對容積率上修的理由。

檢廉蒐證，根據威京集團稅務資料，應曉薇的助理吳順民雖是無給職顧問，但實是威京旗下子公司顧問，並受領威京的薪資，吳以「雙重身分」參與相關會議，從中促成放寬京華城容積率，為弊案功能性被告。

法院第1次裁定沈慶京羈押時認為，應曉薇收賄款時間，與為京華城案向市府陳情、請求都發局再研議、將案件送都委會研議的時間吻合，京華城訴求2022年11月1日如願後，應在一個月內收到來自沈慶京的4500萬元，應是收賄人、沈慶京是行賄人。

京華城案 應曉薇 收賄 柯文哲 沈慶京 聲押 貪汙

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