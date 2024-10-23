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台北地院開京華城案延押庭 沈慶京拚具保停押

中央社／ 台北23日電
台北地院訂於23日下午召開延押庭，並於上午提訊在押的沈慶京，圖為沈慶京坐著輪椅現身北院。圖／中央社
台北地院訂於23日下午召開延押庭，並於上午提訊在押的沈慶京，圖為沈慶京坐著輪椅現身北院。圖／中央社

台北地檢署偵辦京華城案，昨天聲請延押威京集團主席沈慶京。台北地方法院今天上午提訊沈慶京，與辯護人先行閱卷，下午3時30分開庭。沈慶京及辯護人力拚具保停止羈押。

北檢偵辦京華城案，8月底起展開搜索、約談行動，陸續聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、沈慶京、前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、前市長辦公室主任李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎等7人獲准。

由於應曉薇、沈慶京、吳順民的羈押期限將至，檢察官昨天向北院聲請延長羈押應曉薇、沈慶京，另向北院聲請具保停止羈押吳順民。

檢方指出，考量仍有多名共犯或證人現任職威京集團，而沈慶京擔任此集團主席，對集團員工具有實質影響力，且依目前調查獲悉的事實，足認有滅證、勾串共犯或證人之虞。依目前偵查進度，仍有部分證人或可能的共犯尚未到案，若未延長羈押沈慶京，恐使案情隱晦不明的危險驟升。

台北地方法院受理聲請後，由原羈押法官負責召開延押庭，北院聯繫被告辯護人後，確定開庭時間分別為沈慶京於今天下午3時30分、應曉薇於10月24日上午10時50分、吳順民於10月25日下午2時30分。

此案另有彭振聲、柯文哲、李文宗及朱亞虎等4名被告在押；彭振聲、柯文哲遭裁准羈押日期分別為9月2日、9月5日，李文宗、朱亞虎於9月28日遭裁准羈押。檢方預計下周起分別向法院聲請延押。

應曉薇 李文宗 沈慶京

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