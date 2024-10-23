民眾黨：柯文哲若如媒體報導延押 根本是政治辦案

北檢昨天聲請延押應曉薇與沈慶京，外界評估民眾黨主席柯文哲延押機會增。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，檢方偵辦2個月查不出金流，甚至連結到民眾黨的政治獻金，若如媒體報導會延押，根本就是政治辦案。

民眾黨發言人吳怡萱、李頂立今天舉行「追求平權、打倒威權」記者會，預告民眾黨將參與26日的台灣同志遊行，並於27日舉行「賴政府搞什麼鬼」集結。

吳怡萱也指出，從昨天下午開始，北檢聲請延押國民黨台北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京後，媒體開始引述法界人士說法，指柯文哲延押機會增加；但檢方偵辦京華城案查了2個月，金流查不出來，只查到媒體名嘴編造的「鬼故事」，檢方甚至試圖將京華城案連結到民眾黨依法申報的政治獻金。

吳怡萱表示，總統賴清德在擔任立委時談到扁案，曾表示「羈押是傷害人權作法」、「政府不顧程序正義押人取供」，若真如媒體報導要延長羈押，根本是政治辦案，更如同賴總統過去所指控的侵害人權作法。

談及網紅四叉貓昨天指出民眾黨「又忘記」報名，吳怡萱表示，民眾黨往年都會出席同志遊行，今年也有提出團體報名，但主辦單位回覆，因今年報名踴躍提前關閉報名表單，民眾黨將自主響應加入遊行。

吳怡萱指出，四叉貓製造假訊息，再搭配特定媒體造謠，讓人不知道是什麼邏輯，其指控完全不成立。

媒體詢問，如何看待近日有支持者發起白色遊騎兵團，誓言藉由武術訓練對抗青鳥。吳怡萱表示，這活動不是民眾黨高雄市黨部主辦，也非借用場地，是支持者自主發起活動，外界不必放大解讀。

此外，國民黨台北市議員游淑慧昨天在政論節目指出，比起冷錢包，柯文哲更可能在某個空屋存放大量現金，而陶朱隱園多戶是空屋，建議北檢去搜索。

對此，吳怡萱表示，游淑慧的說法難道是在嘲笑北檢辦案不力嗎，這說法可笑至極，有損其議員身分。