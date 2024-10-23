柯美蘭嗆閉嘴 蔡壁如：可理解

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，同黨前立委蔡壁如受訪時，提到柯文哲探視「柯爸」與透露部分病情，柯胞妹柯美蘭不滿，在民眾黨內部LINE群組點名蔡「閉嘴」。蔡壁如昨表示，可理解柯美蘭心情。柯美蘭昨未接電話；柯爸仍在加護病房治療。

民眾黨「小草」不滿蔡壁如近日發言，怒灌蔡的臉書：「不要消費柯文哲與他家人，靠自己在政壇不能存活就退休」，蔡留言回嗆「我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。民眾黨黨代表施淑婷說，盼外界尊重柯家隱私。民眾黨中市黨部主委、議員江和樹則說，主席不在，應更團結，不要再「網內互打」，槍口應一致對外，不要永遠在打自己人。

「柯爸」柯承發因病在台大醫院住院。蔡壁如廿日受訪提及，柯爸急性心肌梗塞，柯文哲十八日已戒護赴醫院探視。民眾黨黨代表蕭賢義在內部群組，張貼蔡壁如的受訪影片；柯美蘭在群組內開嗆「請轉達蔡壁如：你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人！」又說「請她閉嘴，不要談論我的家人」；對話截圖遭轉傳到其他民眾黨支持者群組，引發議論。

對「小草」灌爆臉書，蔡壁如回應「不團結，搞分化」、「柯爸住院問題，黨部回應的，我沒多說」。她說，柯文哲探視柯爸，她不是第一個說的，她是聽台大醫院同事說的，只知柯去探病，不知實際情況，她沒討論病情。

民眾黨發言人吳怡萱表示，現在是柯家最難熬的時間，民眾黨會作為最強後盾，也會請黨公職發言謹言慎行，盡量不要傷害到柯文哲的家人。

此外，鏡週刊報導民眾黨籍基隆副市長邱佩琳是柯文哲「募款大臣」，「柯常喊窮，邱才向企業人士募款」。邱佩琳昨晚表示，「用『哭窮』來形容柯市長絕不是事實」，她是民眾黨員，純粹希望幫柯，才努力做一些事。