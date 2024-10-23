帳房「橘子」轉被告 法界：柯文哲延押機率高

台北地檢署偵辦京華城案，昨對涉嫌行、收賄的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請延長羈押，應女助理吳順民得以具保停押。另，民眾黨主席柯文哲貼身私人帳房「橘子」許芷瑜持續滯日未歸，檢方將她轉為被告，尚未發布通緝，盼盡速返台說明。

全案在押七人，應曉薇八月廿九日羈押禁見，沈慶京、吳順民八月卅日，柯文哲九月五日，彭振聲九月二日，最晚的李文宗及朱亞虎九月廿八日收押。法界人士分析，全案重要被告沈、應二人遭聲請延押，基於貪汙圖利、行收賄案案情「起訴不可分」原則，柯文哲月底同樣被聲請延押的機率很高。

北檢指出，沈、應二人涉嫌貪汙治罪條例違背職務收賄、非主管監督事務圖利及洗錢等罪，但應女與共犯或證人間供述歧異，而威京集團政治獻金部分尚待追查相關證人或可能共犯，有事實足認有串證之虞，考量應女與威京案關人員聯繫緊密，若不延押恐使案情隱晦不明難以追訴。

沈慶京與應曉薇、柯文哲、彭振聲等人同涉貪汙行、收賄及圖利等罪，考量仍有多名共犯或證人任職威京集團，沈對集團員工具實質影響力，現有事證足認仍有串、滅證之虞，且有部分證人或可能共犯尚未到案，若不延押也恐使案情難明。

吳順民雖涉犯貪汙違背職務收賄罪，但羈押期間充分陳述及答辯，已無羈押必要，得以具保替代羈押。

台北地方法院收到北檢聲請書，已排出沈、應、吳三人庭期，今天下午三時卅分沈慶京部分先開延押庭，明天上午十時五十分開應曉薇延押庭，吳順民具保停押庭在後天下午二時卅分。

許芷瑜疑似今年五月先出境日本，八月廿七日返國，隔兩天又在檢廉搜索前一早再度飛往日本，至今未歸；北檢根據柯文哲遭查扣的隨身碟，懷疑許女經手不少可疑金流，已將她列為涉犯政治獻金法的被告。

至於做為全案起訴基礎的京華城容積獎勵圖利部分，檢方昨以證人身分傳喚內政部國土署科長許嘉緯、北市府都發局承辦人張家綺，及先前檢廉廿九路大搜索時，各以一五○萬、二五○萬元交保的威京集團法務經理陳俊源和京華城監察人張志澄，訊後均請回。

對於許芷瑜被改列為被告，民眾黨立委張啓楷質疑，媒體先報導可能被列為被告，結果北檢緊接著馬上證實，難道是周刊在指導北檢辦案，彼此串連辦案？