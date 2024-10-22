陳智菡記者會澄清柯爸情事 蔡壁如：外界會以為內鬥

對於民眾黨立院黨團主任陳智菡針對中市府顧問蔡壁如發言的澄清記者會，蔡壁如今天表示，她提到柯文哲探視柯爸爸的事情，都是黨內已證實內容，陳智菡澄清記者會，會讓外界以為是跳出來內鬥。

蔡壁如近日陷入是否要到台中市議會備詢的困擾，對於台中市議會民進黨團部分議員要求她到議會備詢，蔡壁如告訴中央社記者，過去她在北市府任職，曾到北市議會備詢，是否到中市議會備詢，跟個人意願無關，要遵守市府規定、聽上級長官指示。

日前蔡壁如接受媒體訪問，談到前台北市長柯文哲到台大醫院探視重病父親一事遭陳智菡公開澄清，蔡壁如說，柯文哲去探視柯爸爸在她受訪之前，民眾黨就證實了，而她說有人拿「病歷摘要」給柯文哲看，是透過律見過程，她覺得陳智菡的澄清會讓外界以為是跳出來在內鬥。

至於柯文哲胞妹柯美蘭要蔡壁如閉嘴不要再談柯爸爸病情，蔡壁如表示，柯美蘭現在心情難過、情緒混亂，她可以體諒柯美蘭，病情是個人隱私，還是不要討論病情，祈禱柯爸爸能趕快好。

民進黨台北市議員洪健益日前針對京華城案出示一份便箋，指蔡壁如曾下手諭提到陳情人要見前北市府都發局長林洲民，蔡壁如事後揚言將對洪健益提告，但外界質疑蔡壁如只是說說不敢提告。

蔡壁如對此鄭重說明，她確實已委託律師於9月23日到北檢對洪健益提告，可能是因律師出面，而她認為偵察不公開，也未大張旗鼓，所以外界一直以為她沒有提告。

對於鏡週刊報導在押的前鼎越開發董事長朱亞虎透露曾向前台北市長柯文哲指稱威京集團主席沈慶京會負責蔡壁如薪水一事，蔡壁如說，北檢事後曾發新聞稿指稱「週刊自行報導，不予評論」，她覺得既然北檢這麼說，代表這篇報導是週刊杜撰，而且根本未向她本人求證。

蔡壁如表示，她檢視自己手機，2020年全年她都沒有與朱亞虎有Line對談，從2019年離開北市府後，就沒跟朱亞虎對話，只有在朱亞虎生病時，曾詢問她有關醫療問題；所以對週刊報導，她寧可拿出自己所有薪水去找律師，也要伸張正義，已委託律師研擬訴狀，近日內就會向週刊提告。