對照今日…憶柯文哲11年前從政父親一席話 他嘆：也許柯爸是對的

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，傳出其父柯承發病危。臉書粉專「Mr.SR」翻出11年前柯父受訪新聞，表示不希望兒子從政，對照今日柯文哲因案遭羈押，粉專「Mr.SR」感嘆如果當初柯文哲沒有踏入政壇，現在應該是和妻子安享退休生活，「現在回過頭來想，也許柯爸是對的」。

臉書粉專「Mr.SR」翻出11年前柯文哲父親柯承發接受「TVBS」的專訪，對於當時兒子柯文哲以無黨籍身分參選台北市長，柯承發表示極力反對。柯爸回憶起身為228受難者家屬的痛苦，感受極深，不希望兒子跟爸爸受到一樣的苦。

柯爸也在訪談中表現出對兒子的優秀感到滿滿的驕傲，柯爸說自己在求學時因家庭窮困，接受父親的建議念新竹師範，因為是公費可以為家裡省下不少錢。而兒子柯文哲從小到大都是名列前茅，還曾對他說，「因為爸爸沒有念大學，沒有做醫生，所以他是替爸爸要做個好醫師」，但當了一輩子醫生的兒子卻說要參選市長，柯爸則很明確表示「不贊成」，只希望柯文哲當醫生平安地過一生就好。

粉專「Mr.SR」表示，如果柯文哲當時沒有一腳踏入政壇，現在應該正與妻子佩琪醫師輕鬆自在地用退休俸，過著逍遙的退休日子。而如今柯文哲因案羈押禁見，柯父病危，柯家陷入愁雲慘霧中，感嘆「現在回過頭來想，也許柯爸是對的」。