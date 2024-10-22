柯文哲探父 白營批蔡壁如說法

民眾黨主席柯文哲上周申請戒護探視父親柯承發，台中市政府顧問蔡壁如指「有朋友把柯爸爸的病歷帶進去給他看」。民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨說，蔡壁如說法有非常多錯誤，柯文哲還在羈押禁見，根本不能通信通訊，這是違法行為，一定要嚴正澄清。

蔡壁如昨晚說，據她所知，有人把柯爸的病歷摘要透過律師轉交給柯文哲，她不再回應外界言論。

台北地檢署偵辦京華城案，昨第3度提訊在押被告、北市議員應曉薇助理吳順民，針對京華城容積獎勵取得過程中的弊端進行細部比對。檢方上周已將包括柯文哲、沈慶京等7名在押關鍵被告全部提訊一輪，檢方偵辦動作似已進入尾聲。

柯承發身體狀況不佳，在加護病房觀察，蔡壁如前天說，柯爸爸最近因急性心肌梗塞放了支架，「有朋友把柯爸爸的病歷帶進去給他（指柯文哲）看，律師申請可以出來見爸爸，所以18日半夜有見到」。

陳智菡昨說，柯承發因為癌症住院，現在有其他併發症，上周病況比較危急；至於羈押期間探視，不管是民眾黨、柯文哲及其家人，絕對都是按照中華民國法律，依法申請。

針對蔡壁如說法，陳智菡則反駁，探視時間並非深夜，而是上周五傍晚；另外，柯文哲還在羈押禁見，不能通信通訊，根本不可能有朋友帶病例進去給他看，這是違法的行為。

陳智菡還說，柯文哲探視當天連家屬都沒被通知，「可能對家屬很困擾，他們希望由我代為澄清。」

陳表示，柯承發病情上周二有較明顯轉變，家屬在送到加護病房後，就有想過依法申請探視，柯文哲過去在台大醫院任職，就是專門對抗重症、急重症，例如心肌梗塞及其併發症，家屬基希望讓兒子盡一分心力，台北看守所也迅速處理，「因此當天申請，晚上就到醫院探視。」