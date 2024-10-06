京華城停工？蔣萬安：明發函向法院確認

台北地檢署聲請扣押京華城土地獲准，綠營議員指市長蔣萬安應要求京華城停工，蔣萬安昨說，都發局如果收到相關法院扣押的公文，市府最快明天就會由都發局發函法院，確認是否要停工，會依法院意見辦理。

北檢認定京華城案有共同違法圖利行為，而獲建築容積獎勵率百分之二十的不法利益，屬犯罪所得應予沒收，估算不法利益達一一一億餘元，向法院聲請扣押土地，並獲法院裁定准予扣押。

民進黨議員簡舒培說，北院裁定准予扣押是京華城案重大一步，除認定百分之二十容獎是不法利益，也代表圖利京華城罪證已十分確鑿；裁定讓市府於法有據，蔣萬安卻依舊毫無動作，市府應要求停工。

蔣萬安說，市府依據內政部一九七七、一九七八年函釋，一般施工中建築物如果遭法院扣押，主管單位就不給施工勘驗，若建商繼續施工，市府就不給使用執照。

副市長李四川說，都發局建管處發文後，依往例法院可能會有兩種答覆，一是可繼續施工，另一種是認為已經扣押，主管機關就會要求停工，如果法院認為應該停工，未來就可以避免國賠的問題。

李四川說，建管處不准施工勘驗，不等於就是停工，依程序，建案施工每個樓層都必須要報施工勘驗，如果京華城案不勘驗先行施工，就會被罰款，但後來仍可以有補救程序。

針對民眾黨發聲明批評北檢羅織入罪。時代力量昨天表示，民眾黨連裁定是法院做的都搞不清楚，全黨淪為法盲，讓台灣人民歎為觀止。

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積弊案，遭羈押禁見滿一個月，柯文哲妻子陳佩琪相隔一個多月後，昨再度發文，發布兩張與柯文哲合照，並寫下「很想你」。