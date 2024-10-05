涉圖利111億 北檢扣押京華城土地

台北地檢署偵辦京華城容積率案，檢方認定民眾黨主席柯文哲在北市府任內，違法圖利威京集團旗下鼎越開發，護航京華城額外獲得百分之廿建築容積獎勵，不法利益高達一一一億七千餘萬元，因屬犯罪所得應沒收，日前向法院聲請扣押京華城土地獲准，以利判決確定後追徵，這也代表京華城土地現階段禁止處分、買賣。

民眾黨表示，京華城案依照「都市計畫法」二十四條自提申請，台北市政府依法受理，時任台北市長柯文哲依照程序送交都委會研議，並從未介入審議過程，都委會按照共識決給予百分之廿容積獎勵，一切皆依法辦理。檢方自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沉淪，民眾黨予以最嚴厲譴責。

檢方指控，柯文哲、北市副市長彭振聲與威京集團主席沈慶京，明知京華城增加容積率從百分五六○增至百分之六七二違背法令，卻共謀圖利鼎越開發，使京華城額外獲百分之廿容積獎勵，因此扣押京華城位於北市松山區西松段三小段一五六地號土地，也就是京華城商場舊址。

鼎越開發昨發表聲明表示，檢方恣意扣押鼎越開發公司向京華城公司購得之土地，已影響鼎越廣大股東權益，將於收到裁定後依法提起抗告。

檢廉懷疑，柯文哲、彭振聲與沈慶京等人，涉透過曾為北市都市發展局副總工程司、台北市議員應曉薇助理吳順民，以及時任都發局總工程司邵琇珮協助，利用都市計畫法第二十四條，於京華城案容積率案審議時強力主導，獨創「方案四」容積獎勵，以都更條例內容創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市」三項獎勵，額外增加百分之廿容獎，被監察院認定於法無據。

北檢昨首度提訊因行賄被羈押的北市兵役局前局長、鼎越開發前董事長朱亞虎與吳順民，由於朱亞虎坦承部分行賄事實，檢方試圖從他口中追查出沈慶京賄款流向，檢方也五度提訊彭振聲出庭，隨著案情逐漸明朗，彭的心情似乎不錯，下囚車時面帶微笑。

另方面，調查局北機站昨也提訊在押的柯文哲大帳房李文宗，釐清李文宗是否藉由不實申報政治獻金，暗中替柯文哲隱匿賄款相關金流。