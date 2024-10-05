北市議員連署 要求京華城停工

台北地檢署向法院聲請扣押京華城所在土地獲准，北市議員昨直呼「北檢出大絕」，也有議員提案連署，要求京華城停工，北市府發言人殷瑋表示，尊重北檢，也尊重法院裁定；市府收到並仔細研讀法院裁定書後，將做相應處置。

京華城調查小組召集人、國民黨議員游淑慧指出，原本威京集團以為拖過去，蓋好就出售，反正定罪也是很久的事，但檢方這次是「出大絕」京華城案若無法預售和銷售，資金就無法回本，若加上銀行團抽回銀根，整個集團資金都會有困難。

至於北市府是否對京華城停工？游淑慧說，市議會昨開議，就有議員提案連署，要求對京華城停工，不過對於「扣押」能否停工？相關法律依據，市府可能要好好想一想，畢竟還沒起訴，是否可依此停工，恐有疑慮。

民進黨議員簡舒培指出，圖利京華城容積，已經很多被告被收押，代表罪嫌重大，現在檢察官為了防止京華城脫產，已成功聲請扣押，如果連檢察官都這麼積極，被偷走的是台北市民的容積，蔣萬安還可以這麼消極？還要等到被起訴、被定罪才來處理？

她說，像其中朱亞虎已坦承行賄，京華城也有五員工承認是老闆錢捐給民眾黨，對價如此明確，蔣萬安和市府都不該消極，應立即對京華城要求停工。

簡舒培表示，如果等京華城蓋好，市府再換算坪數去換錢，這等於是鼓勵違法，蓋好再繳錢，可以這樣了事？台北市所有的違建都可以付錢了事嗎？而且這其中還涉及貪汙罪，蔣萬安不應該再只說「積極配合調查」現在檢察官都這麼積極扣押京華城的財產了，蔣萬安不應再消極。

有市府官員指出，京華城目前僅扣土地，建物還沒蓋起來，法院也還未裁定不法容積範圍，若法院裁定接下來所蓋的建物牽涉不法所得、不能動工，那市府停工當然依法有據，但目前尚未有明確裁定。