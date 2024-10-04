容獎20%、不法利益111億…京華城土地被扣押

台北地檢署偵辦京華城容積率案，檢方認定民眾黨主席柯文哲在北市府任內，違法圖利威京集團，護航京華城額外獲得20%建築容積獎勵，不法利益高達111.7億餘元，因屬犯罪所得應沒收，日前向法院聲請扣押京華城土地獲准，以利判決確定後追徵，這也代表京華城土地禁止處分、買賣。

中石化子公司鼎越開發強調，依公司治理營運，檢方恣意扣押鼎越開發公司向京華城公司購得之土地，已影響鼎越開發公司廣大股東權益，鼎越開發公司將於收到裁定後依法提起抗告。

檢方指控，柯文哲與北市副市長彭振聲明知京華城增加容積率從560%增至672%違背法令，卻共謀圖利威京集團，使京華城額外獲20%容積獎勵，因此扣押京華城位於北市松山區西松段3小段156地號土地，也就是京華城商場舊址。

檢方懷疑，柯文哲、彭振聲與沈慶京等人，涉透過曾為北市都市發展局副總工程司、台北市議員應曉薇助理吳順民，以及時任都發局總工程司邵琇珮協助，利用都市計畫法第24條，於京華城案容積率案審議時強力主導，獨創「方案四」容積獎勵，以都更條例內容創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市」三項獎勵，額外增加20%容獎，被監察院認定於法無據。

北檢昨首度提訊因行賄被羈押的北市兵役局前局長、鼎越開發前董事長朱亞虎與吳順民，由於朱亞虎坦承部分行賄事實，檢方試圖從他口中追查出沈慶京賄款流向，檢方也五度提訊彭振聲出庭。